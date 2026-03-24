Игрок «Балтики» Петров прокомментировал первый вызов в сборную России

Полузащитник калининградской «Балтики» Илья Петров высказался о первом вызове в национальную команду.

«У каждого футболиста примерно одинаковые чувства и эмоции — очень приятно. Это главная команда страны. Все российские футболисты к этому стремятся. Мне было очень приятно», — передаёт слова Петрова корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

Сборная России в конце марта проведёт два товарищеских матча. 27-го числа команда сыграет с Никарагуа в Краснодаре, а 31 марта встретится с Мали в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало матчей запланировано на 19:30 и 20:00 по московскому времени соответственно.