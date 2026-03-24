Петров рассказал об общении с Карпиным в сборной России

Полузащитник сборной России Максим Петров высказался об общении с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

«С Бивеевым в Новогорске ходили в комнату к Карпину. Поздоровались, познакомились. В основном всё. Хорошее и доброе впечатление от него. Логично, что на тренировке он подходил ко мне чаще, чем к другим. Я первый раз на тренировке. Объяснял мне тактику больше, чем другим. Не сказал ещё, остался ли он мной довольным.

Талалаев поздравил, ещё когда попал в расширенный список. Сказал, что сам всё знаю, доказывать надо там», — передаёт слова Петрова корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.