Фомин: рад вернуться в родной Краснодар — матч с Никарагуа будет с двойной мотивацией

Фомин: рад вернуться в родной Краснодар — матч с Никарагуа будет с двойной мотивацией
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин высказался о предстоящем матче сборной России с командой Никарагуа. Товарищеская игра состоится 27 марта 2026 года в Краснодаре.

«Приехали в сборную, смена картинки, готовимся к двум матчам. Я приехал в родной регион, всегда рад возвращаться в Краснодар. Надо побеждать. Впереди теория, будем разбирать соперников.

На этой базе я во второй раз, когда играли с Брунеем, тоже здесь жили. База — фантастика! Дома всегда лучше играть, нежели в других странах. А для меня в Краснодаре мотивация будет двойная», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

