Игрок «Балтики» Петров: будем стараться бросить вызов «Краснодару» и «Зениту»

Полузащитник калининградской «Балтики» Илья Петров прокомментировал игру команды после возобновления чемпионата.

«Первые игры для «Балтики» после рестарта хуже, чем планировали. Не вошли сразу. Но сейчас уже лучше. Набираем форму, всё больше и больше адаптируемся.

Мы просто хотим закончить как можно выше. А как это отразиться в таблице, посмотрим после сезона. Как складывается ситуация, мы можем конкурировать. Дальше всё зависит от нас. Будем стараться бросить вызов «Краснодару» и «Зениту», — передаёт слова Петрова корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

После 22 туров Российской Премьер-Лиги «Балтика» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы с 42 очками.

Материалы по теме
Игрок «Балтики» Петров прокомментировал первый вызов в сборную России
