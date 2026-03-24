Игрок сборной России Сильянов рассказал о подготовке к матчу с Никарагуа

Защитник сборной России Александр Сильянов рассказал о подготовке к матчу с национальной командой Никарагуа. Товарищеская игра состоится 27 марта на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

«Всё прекрасно, город принял отлично, погода дождливая, но всё равно приятно. База — топ, даже в Европе мало таких. На предматчевой тренировке делали упор на обороне. Карпин больше подсказывал Мелкадзе и Петрову, потому что они приехали в первый раз, ещё не знают всего. С Максом Петровым общаемся, у него вроде всё нормально», — передаёт слова Сильянова корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

Напомним, 31 марта Россия проведёт ещё один товарищеский матч — со сборной Мали.