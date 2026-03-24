Сильянов: Батраков ещё перед «Акроном» чувствовал дискомфорт, а после матча стало хуже

Сильянов: Батраков ещё перед «Акроном» чувствовал дискомфорт, а после матча стало хуже
Комментарии

Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов высказался об отсутствии в составе сборной России на мартовские товарищеские матчи одноклубника Алексея Батракова и защитника «Зенита» Игоря Дивеева. Ранее сообщалось, что оба игрока пропустят предстоящие встречи.

«Возможно, без Батракова и Дивеева будет потяжелее, но, думаю, справимся. Лёша ещё перед «Акроном» чувствовал дискомфорт в голеностопе — он его затейпировал, сыграл, а после матча стало хуже», — передаёт слова Сильянова корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

Сборная России в конце марта проведёт два товарищеских матча. 27-го числа команда сыграет с Никарагуа в Краснодаре, а 31 марта встретится с Мали в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Комментарии
