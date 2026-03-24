Сильянов назвал неудовлетворительными результаты «Локомотива» после рестарта чемпионата

Сильянов назвал неудовлетворительными результаты «Локомотива» после рестарта чемпионата
Защитник московского «Локомотива» и сборной России Александр Сильянов прокомментировал результаты команды после возобновления чемпионата.

«Мне кажется, рестарт «Локомотива» получился неудовлетворительным, кроме последнего матча. Из Кубка России вылетели, две победа, ничья и поражение. Плюс красные карточки в трёх матчах. Мне кажется, это не очень», — передаёт слова Сильянова корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

После 22 туров «Локомотив» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, команда заработала 44 очка. После рестарта РПЛ команда одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

