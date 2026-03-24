Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валентин Пальцев: быть в сборной России — это гордость

Комментарии

Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев прокомментировал свой вызов в сборную России по футболу на мартовский сбор.

«Приятно находиться дома и приятно быть в составе сборной России — это все мои ощущения. Я к этому стремлюсь, и благодаря «Краснодару» это становится более реально: я надеялся, верил и работал ради того, чтобы клуб поднимался и оставался наверху турнирной таблицы.

В сборной хорошая команда, хороший коллектив, все поддерживают, все подсказывают. После первой тренировки чувствую себя в хорошей форме, в хорошем состоянии. Быть в сборной — это гордость, думаю, не надо это описывать. Место сборов ощущаю не только как базу сборной, но и как свой родной дом. О сопернике абсолютно ничего не знаю», — передаёт слова Пальцева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

Материалы по теме
«Сыграть против такого вратаря — привилегия!» Что знают о сборной России в Никарагуа
Эксклюзив
«Сыграть против такого вратаря — привилегия!» Что знают о сборной России в Никарагуа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android