В Еврокомиссию направлена жалоба на ФИФА из-за высоких цен на билеты ЧМ-2026 — Politico

Европейские группы потребителей Euroconsumers и Football Supporters Europe обратились в Еврокомиссию с жалобой на Международную федерацию футбола (ФИФА), обвиняя её в злоупотреблении монопольным положением при продаже билетов на чемпионат мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает издание Politico.

В тексте жалобы указано, что ФИФА, обладая исключительным контролем над продажей билетов, устанавливает завышенные цены и непрозрачные условия для покупателей. Это может нарушать статью 102 Договора о функционировании ЕС, которая запрещает злоупотребление доминирующим положением на рынке. Организации отмечают ряд предполагаемых нарушений, включая недостаточную прозрачность в распределении мест, использование динамического ценообразования и создание искусственного дефицита дешёвых билетов. По данным Euroconsumers и FSE, стоимость билетов на финал превышает $ 4 тыс., что делает посещение турнира недоступным для большинства болельщиков.

Издание также сообщает о дополнительных расходах, таких как комиссия за перепродажу, а также о применении маркетинговых инструментов, которые подталкивают пользователей к быстрым покупкам. Организации призвали Еврокомиссию принять срочные меры, включая введение ценовых ограничений и повышение прозрачности продаж.

Чемпионат мира стартует 11 июня и завершится 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 команд, которые будут играть в трёх странах: США, Канаде и Мексике.