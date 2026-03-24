Оуэн: «МЮ» был бы на первом месте, если бы чемпионат стартовал с Кэрриком

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Mайкл Оуэн заявил, что клуб демонстрирует результаты чемпионского уровня под руководством главного тренера Майкла Кэррика.

«Если бы чемпионат стартовал в тот момент, когда Кэррик возглавил команду, «МЮ» находился бы на первом месте в турнирной таблице. На данный момент у нас уже была бы треть сезона позади, и «МЮ» уверенно бы лидировал.

И мы бы задавались вопросом: а могут ли они стать чемпионами АПЛ?» – приводит слова Оуэна Daily Mail.

С момента назначения Кэррика на пост главного тренера команда провела 10 матчей, в которых одержала семь побед, сыграла два раза вничью и потерпела одно поражение. В последних трёх играх «Манчестер Юнайтед» потерял очки в двух из них.

После 31 тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» располагается на третьей строчке турнирной таблицы с 55 очками. Лидирует «Арсенал», у которого 70 очков.

