«Мне всё равно». Аршавин — о том, переломит ли Челестини неприятную ситуацию в ЦСКА

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин высказался о ситуации в московском ПФК ЦСКА.

— Андрей Сергеевич, а вы верите, что Челестини способен переломить эту историю? Ну, то есть, мы же видим, что проблемы не только в результате, но и во взаимоотношениях с футболистами.

— У меня нет такого понятия — верю, не верю. Честно, мне даже всё равно, переломит он или нет. Но, конечно, такая возможность у него есть. Всё зависит от него. Какие он будет совершать действия. Мне кажется, в целом для ЦСКА лучше, чтобы Мойзес там вернулся в состав. Потому что в последние год-два он лучший левый защитник в чемпионате, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».