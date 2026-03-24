Игрок «Крыльев Советов» Фернандо считает, что клуб не покинет РПЛ по итогам сезона

Комментарии

Футболист «Крыльев Советов» Фернандо Костанца высказался о турнирных амбициях самарской команды. «Крылья» занимают 13-ю строчку в таблице Мир РПЛ.

«Думаю то, что мы прошли в матче с «Локомотивом», даст уверенность двигаться дальше в чемпионате. В той ситуации, где мы находимся сейчас, Кубок тоже очень важен для нас. Нам нужно сделать всё возможное, чтобы продвинуться дальше.

Пример «Балтики» два года назад? Я не думаю, что это может повториться. У нас есть команда, которая может выйти из этой ситуации. Каждый игрок знает, что нужно делать, чтобы продвинуться в чемпионате и набрать как можно больше очков», — сказал Фернандо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Комментарии
