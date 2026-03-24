Хакими хочет перейти в «Реал», несмотря на контракт с «ПСЖ» до 2029 года — Де Мон

Защитник французского «ПСЖ» Ашраф Хакими настроен на переход в мадридский «Реал». Об этом сообщает журналист Рамон Альварес де Мон в социальной сети Х.

По данным источника, 27-летний марокканский правый защитник сообщил своим близким о готовности сделать всё возможное для подписания контракта с мадридским клубом. Хакими с детства болеет за «Реал» и желает вернуться в родной клуб, несмотря на действующий долгосрочный контракт с «ПСЖ». В системе мадридского клуба Хакими находился с 2015 по 2018 год.

У защитника есть ещё одна причина для перехода — его лучший друг Килиан Мбаппе, который не раз высказывал желание вновь играть вместе с защитником. В то же время «ПСЖ» не планирует продавать Хакими, однако если игрок будет настаивать на уходе, клуб может рассмотреть возможность его трансфера.

Хакими подписал контракт с «ПСЖ» в 2021 году, перейдя из миланского «Интера» за € 68 млн. В текущем сезоне защитник провёл 24 матча за парижан, забив три гола и сделав семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до 2029 года, а рыночная стоимость по оценке Transfermarkt составляет € 80 млн.