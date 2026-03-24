«Ёлки-палки!» Мостовой отреагировал на увольнение Абаскаля из «Атлетико Сан Луис»

Бывший российский и советский футболист Александр Мостовой отреагировал на увольнение экс-наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Атлетико Сан Луис».

«Друзья, привет! Сегодня новость, узнал с утра (смеётся)… Гильермо Абаскаль ушёл со своего поста.

Ой, ёлки-палки. Ну, говорят, что он сам ушёл! Но нам неважно. Главное, чтобы в «Спартак» он снова не вошёл (улыбается)», — сказал Александр Мостовой в своём телеграм-канале.

Абаскаль возглавлял «Атлетико Сан Луис» с мая 2025 года. Под его руководством команда провела 32 матча, в которых одержала 10 побед, трижды сыграла вничью и потерпела 19 поражений.

После 12 туров «Атлетико Сан Луис» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Мексики, набрав 11 очков. Ранее Абаскаль работал с такими клубами, как «Лугано», «Базель», «Волос» и другими. С июня 2022 года до апреля 2024 года Абаскаль был главным тренером московского «Спартака».