Орлов: мне жалко Лусиано, он погиб в «Зените»…

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о бывшем форварде «Зенита» Лусиано Гонду, который сейчас выступает за ПФК ЦСКА.

«Мне Лусиано жалко. Он погиб в «Зените»… Из-за того, что он просидел на скамейке запасных [в «Зените»], он сейчас выходит за ЦСКА на поле никакой. Он потерял ту собранность, которая у него была, когда он только пришёл в «Зенит». Вы помните, какой он был аккуратный, боролся. А здесь новая команда, надо притереться. От Баринова и Лусиано в ЦСКА никакой пользы. При всём уважении, они ребята неплохие, но...» — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».