РФС реформирует систему соревнований женских команд с 2026 года

Российский футбольный союз (РФС) начинает реформу системы соревнований среди женских команд, сообщается на официальном сайте организации. С сезона 2026 года Первая лига станет полноценным вторым дивизионом в профессиональных соревнованиях. В дополнение к этому будет создан новый турнир — Вторая лига, в которой выступят любительские команды.

«Эти изменения имеют стратегическое значение для женского футбола в России. Мы продолжаем выстраивать целостную систему, обеспечивающую непрерывное развитие игроков — от детско-юношеского уровня до профессионального. Реформа также направлена на расширение регионального присутствия женского футбола и сохранение его в структурах профессиональных клубов», — отметил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

В Первой лиге примут участие 10 команд: «Акрон — Академия Коноплёва», «Балтика», «Волгарь», «Оренбург», «Пари НН», «Сочи», «Строгино», «Урал», «Факел», «Челябинск-ОСШ». Соревнование пройдёт с мая по октябрь в формате «гладкого» турнира — в два круга по системе «каждый с каждым». Всего команды проведут 90 матчей.

«В течение последних шести лет РФС планомерно укрепляет вертикаль соревнований для женских команд. Благодаря ЮФЛ и Молодёжной лиге ежегодно увеличивается число молодых и перспективных футболисток, стремящихся продолжить профессиональную карьеру. Наша задача — создать для этого все необходимые условия. Сегодня мы готовы к дальнейшему расширению системы профессиональных соревнований.

В обновлённой Первой лиге примут участие выпускницы нашего детско-юношеского футбола, выступающие за женские команды клубов РПЛ и ФНЛ. Также в структуре соревнований появляется Вторая лига, которая обеспечивает массовость и расширяет возможности игровой практики для футболисток-любителей», — подчеркнула директор департамента женского футбола РФС Мария Сучкова.

Во Второй лиге примут участие более 40 команд из межрегиональных объединений: Золотое кольцо, Северо-Запад, Сибирь, Приволжье, Урал и Западная Сибирь, Центр, Юг и Северный Кавказ, а также из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Турнир пройдёт в два этапа: предварительный зональный этап и финальная стадия под эгидой РФС.