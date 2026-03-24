Константин Генич: Лусиано и время в ЦСКА — это разные планеты

Константин Генич: Лусиано и время в ЦСКА — это разные планеты
Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на заявление экс-тренера «Оренбурга» Владимира Слишковича, касающееся нападающего ЦСКА Лусиано Гонду. Слишкович отметил, что игроку нужно предоставить время для адаптации и демонстрации результатов. Лусиано подписал контракт с армейским клубом 11 января 2026 года, перейдя из «Зенита».

«Я к вам с уважением, Владимир, но то, что вы говорите, это демагогия. Потому что время… Это вы как тренер считаете, что надо время. А сидят журналисты, сидят болельщики, им это время никто не даёт. И руководители клубов. Сейчас время можно дать молодому парню — пойдёт, не пойдёт. Время можно дать условному Саусю в «Спартаке». Но Лусиано и время в ЦСКА — это вообще разные планеты», — сказал Генич в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

