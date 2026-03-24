Генич рассказал, как произошёл конфликт между Челестини и Мойзесом

Футбольный комментатор Константин Генич рассказал информацию, которую он знает о конфликте главного тренера ЦСКА Фабио Челестини и футболиста армейцев Мойзеса.

«Вот я тоже слышал… Люди, которые были там в Краснодаре, стояли и потом… Знаешь, как бывает — друг другу передают. Что зашёл Челестини и начал выговаривать Мойзесу за эту красную карточку. Которую он получил. Челестини, конечно, ему предъявил. Рейсу не знаю, но Мойзесу как одному из лидеров, одному из столпов предъявил. И по делу. На что Мойзес тоже в очень эмоциональной форме ему сказал: «Ты на себя посмотри, как ты нас подготовил. И потом уже предъявляй претензии». Но это опять-таки… Как и что донеслось», — сказал Генич в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».