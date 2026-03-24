«Ни разу никому не напихал, не вонял». Шнякин — о Джоне Кордобе

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о поведении нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в последних матчах команды. Он отметил, что нападающий демонстрирует необычное для себя эмоциональное состояние.

«Поделюсь сразу главным впечатлением по поводу Кордобы. Я не то что давно… Никогда не видел Кордобу настолько даже не умиротворённым, а эмоционально сбалансированным. Ни разу никому не напихал, не вонял, не ругался с судьями, не дрался, не толкался. А просто поднимался, делал свою работу, добегал. И у меня ощущение, что этой концентрации и спокойствия ему хватило, чтобы наконец-то инстинкт убийцы проявить. И реализовать моменты там, где должен реализовывать», — сказал Шнякин в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».