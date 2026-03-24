Константин Генич назвал фаворита этого сезона РПЛ
Поделиться
Футбольный комментатор Константин Генич высказал мнение о фаворите Мир Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне.
— Сейчас вот в этой точке за восемь туров до конца… Кто у вас фаворит чемпионата?
— «Зенит», — сказал Генич в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Санкт-петербургский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице после 22 туров с 48 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив», который заработал 44 очка после 22 матчей.
Следующий матч «Зенита» запланирован на 4 апреля. Команда встретится с самарскими «Крыльями Советов».
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 15:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
- 24 марта 2026
-
16:33
-
16:25
-
16:10
-
15:51
-
15:49
-
15:48
-
15:31
-
15:12
-
15:06
-
14:55
-
14:41
-
14:38
-
14:23
-
14:00
-
13:46
-
13:46
-
13:38
-
13:29
-
13:29
-
13:26
-
13:24
-
13:23
-
13:14
-
13:00
-
12:58
-
12:52
-
12:46
-
12:43
-
12:30
-
12:25
-
12:12
-
11:50
-
11:35
-
11:34
-
11:30