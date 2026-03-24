«Это уже гранд». Генич — о победе «Зенита» над «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо» в матче 22-го тура Мир РПЛ (3:1).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Джон – 22'     1:1 Гомес – 37'     1:2 Соболев – 43'     1:3 Глушенков – 85'    

«Зенит» двигался. Первый раз «Зенит» двигался! Понимаете? Это лучшая игра «Зенита» только потому, что он двигался. Все остальные матчи «Зенит» ходил пешком. Петербуржская недвижимость? Да, где-то на «Авито» можно было выставлять. Но этот матч просто смотришь по телевизионной картинке, видишь игроков, которые не стоят на месте. А всё, что было у «Зенита» в домашних матчах, даже со «Спартаком» в первом тайме, — это был пешеходный футбол. Они просто проигрывали по движению многим. Здесь только задвигались, и при том умении и мастерстве владеть мячом… Ну, вот такой «Зенит» — это уже гранд», — сказал Генич в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

