«Это уже гранд». Генич — о победе «Зенита» над «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо» в матче 22-го тура Мир РПЛ (3:1).

«Зенит» двигался. Первый раз «Зенит» двигался! Понимаете? Это лучшая игра «Зенита» только потому, что он двигался. Все остальные матчи «Зенит» ходил пешком. Петербуржская недвижимость? Да, где-то на «Авито» можно было выставлять. Но этот матч просто смотришь по телевизионной картинке, видишь игроков, которые не стоят на месте. А всё, что было у «Зенита» в домашних матчах, даже со «Спартаком» в первом тайме, — это был пешеходный футбол. Они просто проигрывали по движению многим. Здесь только задвигались, и при том умении и мастерстве владеть мячом… Ну, вот такой «Зенит» — это уже гранд», — сказал Генич в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».