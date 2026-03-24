Аршавин ответил, нужно ли «Зениту» расставаться с Баррисом, Венделом и Дугласом Сантосом

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос, стоит ли сине-бело-голубым расставаться с возрастными легионерами — Венделом, Вильмаром Барриосом и Дугласом Сантосом.

— Не кажется, что вне зависимости от исхода чемпионата, даже если «Зенит» станет чемпионом, уже окончательно надо менять оставшуюся ось тех футболистов, которые долго приносили результат? Там Барриос, Вендел и Дуглас Сантос.

— Думаю, что их менять никто не будет.

— А если проиграют чемпионат?

— Ну, навряд ли. Если только, мне кажется, они сами захотят [уйти], — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»