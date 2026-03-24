Форвард «Атлетико» Хулиан Альварес близок к переходу в «Арсенал» — TEAMtalk

На этой неделе представители лондонского «Арсенала» провели закрытые переговоры с агентами 26-летнего аргентинского нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса, сообщает TEAMtalk.

По информации источника, обе стороны достигли взаимопонимания, и переход Альвареса в «Арсенал» считается практически завершённым.

Несмотря на интерес со стороны «Барселоны» и «Челси», «Арсенал» принял решение действовать быстро, что позволило клубу достичь успеха в переговорах. Одним из ключевых факторов успешного завершения сделки стала готовность «Арсенала» удовлетворить все требования как Альвареса, так и «Атлетико». Это касалось как финансовых условий, так и обеспечения беспроблемной регистрации игроков, что могло бы создать сложности для «Челси» и «Барселоны».

Источник утверждает, что Альварес с радостью принял предложение «Арсенала», так как давно мечтал вернуться в Англию, чтобы бороться за трофеи. В текущем сезоне он провёл 44 матча за «Атлетико», забив 17 голов и сделав девять результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до 2030 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет € 90 млн.