РФС посвятит товарищеские матчи Году единства народов России — источник

Российский футбольный союз (РФС) объявил, что товарищеские матчи национальной команды будут посвящены Году единства народов России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФС, уточнив, что данное решение связано с инициативой президента Российской Федерации Владимира Путина.

Сборная России проведёт два товарищеских матча: 27 марта в Краснодаре команда сыграет с Никарагуа, а 31 марта в Санкт-Петербурге — с Мали.

«РФС посвятит товарищеские матчи сборной России Году единства народов России, провозглашённого по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. Предложение о Годе единства поступило от атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова на заседании Совета по межнациональным отношениям в Кремле», — сообщили в РФС.

Путин объявил 2026-й Годом единства народов России своим указом в конце декабря. Инициатива была поддержана на заседании в День народного единства, где обсуждались важные вопросы межнациональных отношений в стране.

