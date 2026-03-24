Журналист Риоло: ходят слухи, что Мбаппе в «Реале» обследовали не то колено

Журналист Даниэль Риоло заявил, что мадридский «Реал» мог допустить серьёзную ошибку в лечении нападающего команды Килиана Мбаппе. Ранее сообщалось, что француз не доверяет клубным врачам и предпочитает получать консультации от специалистов из Парижа. Форвард также летал во Францию для обследования травмированного колена левой ноги.

«Он приехал к одному из лучших специалистов по коленям во Франции. А мы знаем, что в Мадриде был поставлен неверный диагноз, потому что Мбаппе явно был недоволен и даже разозлен. Он приехал проконсультироваться с врачом, который, по-видимому, пришёл к выводу, что в Мадриде плохо выполнили свою работу.

То, что такой клуб, как «Реал», который, если я правильно помню, ещё в январе сменил медицинский штаб, – безумие. Было сказано, что это произошло из-за большого количества травм в «Реале». Могу сказать, что это произошло из-за катастрофического диагноза в ситуации с коленом Мбаппе. Даже хуже, чем катастрофического, поскольку это была серьёзная ошибка. Именно поэтому они всех уволили. Была и серия травм, но в основном это произошло именно из-за этого.

Произошедшее – полный позор для «Реала». Мбаппе избежал худшего. Эта диагностическая ошибка могла быть гораздо серьёзнее, потому что Мбаппе потребовалось некоторое время, чтобы понять, что с ним не так. Он даже сыграл несколько матчей, не зная точно, что с ним не так. Он мог повредить колено.

После ошибочной диагностики он продолжил тренировки. Но всё ещё испытывал боль, он видел, что еле передвигается, что что-то не так. Если ему пришлось обратиться к другому специалисту, значит, что-то не так. К счастью, Килиан понял это. Он поддерживал нормальный уровень активности и мог серьёзно повредить колено. Теперь он в руках одного из лучших врачей, который говорит ему, что всё в порядке. Кидиан очень спокоен.

В ближайшем окружении говорят, что ошибка «Реала» просто невероятная. Ходят слухи, что в клубе обследовали не то колено. Думаете, это чушь? «Реал» всех уволил. Вот и всё. Вы понимаете, какое это унижение для такого клуба, как «Реал» Мадрид?» – приводит слова Риоло RMC Sport.