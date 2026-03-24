Кобби Майну близок к продлению соглашения с «Манчестер Юнайтед» — Романо

«Манчестер Юнайтед» близок к продлению контракта с полузащитником Кобби Майну. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, манкунианцы работают над продлением договора с хавбеком с января. Речь идёт о новом трудовом договоре, срок действия которого будет рассчитан до лета 2031 года. Майну стал одним из ключевых игроков команды под руководством главного тренера Майкла Кэррика, продление договора с этим футболистом является одним из приоритетов клуба. Сторонам ещё предстоит обсудить детали продолжения сотрудничества, но в «МЮ» с оптимизмом смотрят на ожидаемый исход переговоров.

Всего в нынешнем сезоне у Майну 24 матча за клуб во всех турнирах, в которых он отдал три голевые передачи.