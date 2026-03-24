Антуан Гризманн перешёл из «Атлетико» в «Орландо Сити»

Клуб американской МЛС «Орландо Сити» объявил о трансфере чемпиона мира 2018 года в составе сборной Франции, форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Орландо.

«Приход Антуана в «Орландо Сити» — это знаменательный момент не только для нашего клуба, но и для нашего города, наших болельщиков и для футбольной лиги», — сказал Марк Уилф, владелец и председатель правления «Орландо Сити» в интервью официальному сайту команды.

Контракт с футболистом вступит в силу в июле 2026 года. Соглашение будет рассчитано до конца сезона-2027/2028 с возможностью продления ещё на год.