«Всегда я. Это безумие». Ямаль возмутился заменой в матче «Барселоны» с «Райо Вальекано»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль был очень недоволен заменой в матче 19-го тура испанской Ла Лиги с «Райо Вальекано» (1:0), сообщает Sport.es. На 82-й минуте встречи на поле вместо 18-летнего полузащитника вышел нападающий Серхио Камельо.

Испания — Примера . 29-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 0
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Араухо – 24'    

По информации источника, уходя с поля, Ямаль несколько раз повторил: «Всегда я. Это безумие». Отмечается, что футболист в этот момент не смотрел на тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика.

Во время трансляции также было показано, как Ламин продолжил негодовать на скамейке запасных, жестикулируя и указывая в сторону поля. Спустя несколько минут игрок ушёл в подтрибунное помещение, не дождавшись окончания матча и по-прежнему не успокаиваясь. Отмечается, что партнёры по команде пытались усмирить 18-летнего футболиста.

