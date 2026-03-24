Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Холанд подарил родному муниципалитету самую дорогую норвежскую книгу

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд подарил родному муниципалитету самую дорогую норвежскую книгу. Об этом сообщает Stavanger Aftenblad.

Футболист приобрёл редкое издание книги «Королевские саги» 1594 года, которое имеет высокую историческую ценность для Норвегии. Покупка обошлась игроку и его отцу Альфу-Инге Холанду в 1,3 млн норвежских крон (около $ 130 тыс. — Прим. «Чемпионата»).

«Никогда особо не любил читать, но хочу, чтобы книга всегда была в открытом доступе, чтобы вы могли прочитать о тех, кто родом из моего района, из Брайна и Йерена», — приводит слова Холанда-младшего источник.

В нынешнем сезоне норвежец принял участие в 43 встречах во всех турнирах, в которых отметился 30 голами и семью результативными передачами.

