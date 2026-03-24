Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
В «Орландо Сити» прокомментировали трансфер Гризманна из «Атлетико»

В «Орландо Сити» прокомментировали трансфер Гризманна из «Атлетико»
Владелец и председатель правления «Орландо Сити» Марк Уильф высказался о переходе в клуб чемпиона мира — 2018 в составе сборной Франции Антуана Гризманна. Форвард «Атлетико» подписал с клубом МЛС контракт, который вступит в силу летом 2026 года.

«Гризманн — один из самых талантливых, успешных и влиятельных игроков своего поколения, и его решение выбрать «Орландо Сити» отражает миссию и культуру нашего клуба.

Наша цель — каждый год стабильно создавать состав чемпионского уровня, и приобретение такого игрока мирового класса, как Антуан, подтверждает эту приверженность и нашу веру в то, чего может достичь клуб», — сказал Уильф в интервью официальному сайту «Орландо Сити».

Официально
Антуан Гризманн перешёл из «Атлетико» в «Орландо Сити»
