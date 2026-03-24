Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мадридский «Реал» нацелился на защитника «Челси» — Caught Offside

Комментарии

Мадридский «Реал», «Ливерпуль» и дортмундская «Боруссия» проявляют интерес к правому защитнику «Челси» Джошу Ачимпонгу. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, потенциальные предложения по покупке 19-летнего футболиста могут составить € 25-30 млн. Подчёркивается, что продажа доморощенного игрока может помочь «Челси» обеспечить значительную финансовую гибкость.

В нынешнем сезоне Ачимпонг принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android