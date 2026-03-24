Антуан Гризманн высказался о своём переходе из «Атлетико» в «Орландо Сити»

Антуан Гризманн высказался о своём переходе из «Атлетико» в «Орландо Сити»
Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал свой трансфер в «Орландо Сити» из американской МЛС. О переходе было объявлено сегодня, 24 марта. Футболист присоединится к своему новому клубу летом 2026-го.

«Очень рад начать новый этап своей карьеры в «Орландо Сити». Уже с первых разговоров с руководством клуба почувствовал его амбиции и чёткое видение будущего, и это меня очень впечатлило.

С нетерпением жду возможности сделать Орландо своим новым домом, познакомиться с болельщиками, почувствовать энергию стадиона и отдать все силы, чтобы помочь команде добиться больших успехов», — сказал Гризманн в интервью официальному сайту «Орландо Сити».

Путь Гризманна в «Атлетико» завершается. Как уйти в «Барсу», но всё равно стать легендой
Путь Гризманна в «Атлетико» завершается. Как уйти в «Барсу», но всё равно стать легендой
