Агент Хакими отреагировал на слухи о желании защитника перейти в «Реал»

Агент Алехандро Каманьо, представляющий интересы крайнего защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими, ответил на вопрос о будущем футболиста в клубе.

«Интерес «Реала»? Нет, его нет.

Ашраф очень счастлив в «Пари Сен-Жермен», очень доволен своим положением в клубе и хочет выиграть Лигу чемпионов во второй раз, а также пройти с командой как можно дальше.

У нас ещё три года по контракту с парижским клубом, и на данный момент он думает только о «Пари Сен-Жермен». Он очень доволен своим тренером, товарищами по команде, и чувствует себя комфортно в стране. Пока что нет никакой возможности, чтобы он ушёл», — приводит слова Каманьо AS.

Хакими играет за «ПСЖ» с лета 2021 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029-го. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

