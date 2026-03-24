В «Атлетико» сообщили подробности перехода Гризманна в «Орландо Сити»

В «Атлетико» сообщили подробности перехода Гризманна в «Орландо Сити»
Пресс-служба мадридского «Атлетико» поделилась деталями перехода форварда Антуана Гризманна в американский «Орландо Сити». Француз присоединится к своей новой команде летом текущего года.

«Лучший бомбардир в истории нашего клуба этим летом начнёт новый профессиональный этап в МЛС. «Атлетико» и «Орландо Сити» достигли соглашения о переходе Антуана в американский клуб со следующего сезона. Нападающий отправился в Орландо с разрешения клуба во время двухдневного перерыва основной команды, чтобы завершить оформление контракта с клубом из Флориды.

Гризманн перешёл в наш клуб из «Реала Сосьедад» в июле 2014 года. За эти 10 сезонов он подарил незабываемые моменты всем болельщикам «Атлетико», завоевав с нашим клубом три титула: Суперкубок Испании в 2014 году, а также Лигу Европы и Суперкубок УЕФА в 2018-м.

Нападающий вернётся к тренировкам на этой неделе вместе с игроками «Атлетико», которые не поехали со своими национальными сборными на заключительный отрезок сезона, включающий захватывающий финал Кубка Испании и четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, где мы будем стремиться обеспечить себе место в полуфинале», — говорится в сообщении пресс-службы «Атлетико» на официальном сайте команды.

