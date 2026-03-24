«Тоттенхэм» уволит Тудора в ближайшее время, Почеттино может вернуться в клуб — TEAMtalk

Хорватский тренер Игор Тудор и «Тоттенхэм Хотспур» в скором времени завершат сотрудничество по взаимному согласию. Лондонский клуб принял решение о смене специалиста после нескольких недель внутренних обсуждений. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, руководство «шпор» решило, что уволит Тудора в случае поражения команды в матче с «Ноттингем Форест» в 31-м туре чемпионата Англии. В этой игре «Тоттенхэм» уступил со счётом 0:3. Подчёркивается, что 47-летний специалист сам готов уйти в отставку после недавней смерти своего отца.

Клуб активно работает над поиском замены. Основными претендентами на пост главного тренера «Тоттенхэма» в следующем сезоне являются Роберто Де Дзерби и Маурисио Почеттино, возглавлявший команду с 2014 по 2019 год. Однако важным фактором станет, смогут ли «шпоры» сохранить место в АПЛ.

Тудор тренирует «Тоттенхэм» с 14 февраля. При нём команда потерпела пять поражений в семи встречах.

