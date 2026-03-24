«Этот клуб – мой дом». Гризманн обратился к фанатам «Атлетико» после новости об уходе

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн высказался о своём уходе из испанского клуба после объявления о трансфере футболиста в «Орландо Сити» из американской МЛС. Игрок присоединится к новой команде летом 2026 года.

«Нелегко выразить словами то, что я чувствую, потому что этот клуб — мой дом, а вы — моя семья. Это было невероятное путешествие, полное незабываемых матчей, голов, радости и страсти, которые могут понять только те из нас, кто по-настоящему чувствует себя частью «Атлетико».

Но давайте пока оставим будущее в будущем, потому что я ещё не ухожу. Проведу ещё несколько месяцев в этой футболке, у меня есть несколько месяцев, чтобы выложиться по полной как на нашем стадионе, так и на выезде, выиграть Кубок Испании и мечтать, чтобы пройти как можно дальше в Лиге чемпионов.

У нас ещё есть много возможностей быть счастливыми. Хочу, чтобы каждая минута, которую я проведу здесь, была посвящена этой эмблеме. Лучшее ещё впереди. Мы сделаем это вместе как всегда. Моё настоящее будет красно-белым до последнего вздоха в сезоне 2026 года. И моё сердце останется таким навсегда. Вперёд, «Атлетико», — приводит слова Гризманна пресс-служба мадридского клуба.