Матвей Сафонов рассказал, по чему больше всего соскучился в России

Матвей Сафонов рассказал, по чему больше всего соскучился в России
Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов рассказал, по чему больше всего соскучился в стране. Вратарь получил вызов в национальную команду на товарищеские матчи с Никарагуа и Мали 27 и 31 марта. Первая из двух встреч состоится в Краснодаре.

— Да даже сейчас, я тебе говорю, у меня ностальгия, хожу, улыбаюсь. Кто-то, кто меня не знает, подумает: дурачок, наверное.

— Почему?
— Ну, просто говорю, что у меня хорошее настроение сейчас, куча всего, всё такое родное. Здесь я провёл очень важный этап моей карьеры, большой этап, поэтому для меня это что-то особенное.

— Может, тогда есть то, по чему ты больше всего соскучился? Кроме людей близких.
— Кухня, конечно, — сказал Сафонов в интервью пресс-службе сборной России.

Материалы по теме
У Сафонова снова победа и «сухарь» за «ПСЖ»! Ему повезло больше, чем Хвиче
У Сафонова снова победа и «сухарь» за «ПСЖ»! Ему повезло больше, чем Хвиче
