«Челси» не уволит Росеньора, даже если клуб не выйдет в Лигу чемпионов — The Telegraph

«Челси» не планирует проводить оценку работы главного тренера Лиама Росеньора до лета 2027 года. Английский специалист не будет уволен, даже если «синие» не квалифицируются в Лигу чемпионов на следующий сезон. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, в клубе понимают, что 41-летний специалист возглавил команду только в январе, поэтому он не может нести единоличную ответственность за её результаты. Грядущим летом «Челси» планирует усилить состав с целью предоставления Росеньору больше возможностей для влияния на игру.

Англичанин тренирует «синих» с 8 января 2026 года. При нём команда провела 19 матчей во всех турнирах, где 10 раз победила, два раза сыграла вничью и семь раз потерпела поражение.

Материалы по теме
Мадридский «Реал» нацелился на защитника «Челси» — Caught Offside

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

