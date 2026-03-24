Маркиньос: верю, что всё получится, Неймар поедет на чемпионат мира

Защитник «ПСЖ» и сборной Бразилии Маркиньос выразил надежду, что нападающий «Сантоса» Неймар попадёт в состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года.

«Действительно верю, что всё получится, а Неймар поедет на чемпионат мира. Судя по тому, что я с ним обсуждал, у него огромное желание, чтобы это произошло, чтобы он вернулся в строй как можно сильнее… Мы все, товарищи по команде и болельщики, тоже хотим видеть его на этом чемпионате мира.

Для нас, защитников, противостояние с Неем — это ужасно. Вы перекрываете правый фланг — он уходит влево, вы перекрываете левый — он уходит вправо. Когда кажется, что у него нет шансов вырваться, тот что-то вытворяет, делает небольшой финт и умудряется ускользнуть.

Каждый день он делал что-то, чего никогда раньше в жизни не делал, и это производило на нас впечатление. Нет никакой секретной формулы успеха», — приводит слова Маркиньоса The Touchline в социальной сети Х.

