Защитник «Зенита» Нино: в моей жизни был период, когда я пережил опыт общения с богом

Бразильский защитник санкт-петербургского «Зенита» Нино высказался о своём отношении к религии.

— Нино, вера в бога — это то, с чем человек рождается или то, к чему приходит со временем?

— Это сложный вопрос. Считаю, это не то, с чем человек рождается. Напротив, я думаю, что все мы рождаемся с тенденцией в некотором смысле отдаляться от бога. Однако в моей жизни был определённый период, когда я пережил опыт общения с богом, с того момента моё восприятие всего изменилось. Поэтому убеждён, что с тех пор моя вера росла и крепла. Но не думаю, что я родился с этой верой. Действительно верю, что это было дано мне самим богом.

Я родился в христианской семье. С тех пор как я себя помню, ходил в церковь на богослужения, на собрания. Вырос в этой среде, был в ней воспитан, но когда в 14 лет уехал из дома, чтобы осуществить свою мечту, стать профессиональным футболистом, понял, что знал что-либо о боге лишь со слов моих родителей, а сам никогда не имел реального опыта общения с ними.

Когда мне было 18 лет, играл в клубе «Крисиума», жил в интернате. Однажды ночью мне приснился сон, в котором я увидел себя в отчаянии и понял, что живу вдали от бога. И что из-за того, как я живу, не признавая Иисуса своим Господом и спасителем, я буду осуждён. Тогда после той ночи я проснулся, с моих глаз будто спала пелена. Я начал видеть всё по-другому. В моём сердце возникло огромное желание читать Библию. Узнать больше о боге, автоматически во время этого чтения я вспоминал вещи, с которыми познакомился в детстве.

И с тех пор эта любовь, эта благодарность за то, что Иисус простил меня и занял моё место на кресте, только растёт. Каждый день Иисус — моя первая мысль, когда я просыпаюсь и последняя — когда ложусь спать. Это то, что формирует все мои поступки и привычки, — сказал Нино в интервью на YouTube-канале «Зенита».