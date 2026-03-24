Магомед Адиев рассказал о ситуации относительно переговоров с «Актобе»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев прокомментировал информацию о переговорах с казахстанским «Актобе».

«Иван, я никуда не сбегал! Да, я в Астане и общаюсь с представителями «Актобе». Они, как ты правильно написал, хотят, чтобы я возглавил команду уже сейчас.

Но у меня есть обязательства перед «Крыльями Советов» и перед Яковлевым, который в меня поверил. Пока непонятно, чем закончится эта история, но лично я веду разговор о назначении на лето.

Думаю, что завтра вопрос так или иначе решится. Но по-человечески мой переход в «Актобе» может произойти сейчас, а не летом, только если Дмитрий Николаевич меня отпустит», — приводит слова Адиева журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

48-летний специалист возглавляет самарскую команду с лета 2025 года. После 22 туров Мир РПЛ «Крылья Советов» набрали 21 очко и занимают 13-е место.

Самые титулованные футбольные клубы России: