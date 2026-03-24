Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Магомед Адиев рассказал о ситуации относительно переговоров с «Актобе»

Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев прокомментировал информацию о переговорах с казахстанским «Актобе».

«Иван, я никуда не сбегал! Да, я в Астане и общаюсь с представителями «Актобе». Они, как ты правильно написал, хотят, чтобы я возглавил команду уже сейчас.

Но у меня есть обязательства перед «Крыльями Советов» и перед Яковлевым, который в меня поверил. Пока непонятно, чем закончится эта история, но лично я веду разговор о назначении на лето.

Думаю, что завтра вопрос так или иначе решится. Но по-человечески мой переход в «Актобе» может произойти сейчас, а не летом, только если Дмитрий Николаевич меня отпустит», — приводит слова Адиева журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

48-летний специалист возглавляет самарскую команду с лета 2025 года. После 22 туров Мир РПЛ «Крылья Советов» набрали 21 очко и занимают 13-е место.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android