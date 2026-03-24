Лука Модрич посетил теннисный «Мастерс» в Майами

Хорватский футболист «Милана» Лука Модрич посетил теннисный матч третьего круга турнира серии «Мастерс» в Майами (США). В ночь на 24 марта в мужском одиночном разряде встречались хорватский теннисист, чемпион US Open — 2014 Марин Чилич и четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев. Победу одержал Зверев со счётом 6:2, 5:7, 6:4.

Модрич решил поддержать Чилича и встретился с ним в день матча. Известно, что спортсмены дружат и даже однажды играли вместе теннис в рамках благотворительной акции фонда Marin Chilic Foundation, где в паре смогли дойти до финала, там они уступили Марио Манджукич/Патрик Юрина.