Тимур Журавель отреагировал на заявления Талалаева после стычки в матче с ЦСКА

Футбольный комментатор Тимур Журавель прокомментировал слова главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева, который был дисквалифицирован на четыре матча Мир Российской Премьер-Лиги после удаления из-за стычки с тренерским штабом ЦСКА в матче 21-го тура РПЛ, в котором калининградцы одержали победу (1:0).

«Андрей Талалаев, безусловно, круче всех в поджигании РПЛ. Такого не позволял себе даже праймовый в смысле зажигов Моуриньо. Вчерашний выход в паблик по поводу всех последних событий тоже был красиво обставлен: «Ради команды я бы сделал так ещё раз», «Извиняюсь перед всеми, кроме ЦСКА», «Это задержка игры, но не провокация». По крайней мере, Талалаев последователен в своём, как сказал бы Герман Ткаченко, «бэднессе» (badness). На старте сезона Андрей Викторович честно признал, что это его метод, он будет по нему работать.

Но всё же в осмыслении такой манеры поведения я снова предложу вам мысленный эксперимент. Представьте, как бы повёл себя Талалаев и его игроки, если бы тренер соперника вот так выбил бы мяч у «Балтики» перед её аутом. Возможно, шоу было бы ещё круче, чем увидели», — написал Журавель в телеграм-канале.