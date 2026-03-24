Защитник «Зенита» Нино ответил, чем бы мог заниматься, помимо футбола

Бразильский защитник санкт-петербургского «Зенита» Нино ответил, чем он стал бы заниматься вне сферы футбола.

— Ты можешь представить: пойди твоя жизнь по другому сценарию, по другому пути, ты бы стал пастором?

— Помню, что в какой-то период своей жизни сомневался, хочу ли быть футболистом. Но в тот момент я ещё не знал, решусь ли выбрать профессию пастыря. Сегодня, когда думаю, чем займусь после завершения карьеры, конечно, рассматриваю вариант, что останусь в футболе и буду заниматься чем-то связанным с ним. Но на самом деле моё сердце стремится к тому, чтобы стать пастором, посвятить себя служению и жить для Христа через церковь, — сказал Нино в интервью на YouTube-канале «Зенита».