Защитник «Зенита» Нино: иногда пытаюсь читать Библию на русском языке

Бразильский защитник санкт-петербургского «Зенита» Нино заявил, что старается практиковать русский язык через чтение Библии.

— Прямо сейчас ты главный русскоязычный легионер Зенита. Знаешь ли молитвы на русском языке?

— Молитвы из Библии? Иногда пытаюсь читать Библию на русском языке. Язык Библии сам по себе не очень распространён в повседневной жизни, поэтому для меня он немного необычен. Я ещё не выучил ни одной молитвы на русском языке, но стараюсь по возможности ознакомиться с ними поближе. У меня есть Библия, которая наполовину на русском, наполовину на английском. Есть Библия, которая только на русском, есть приложение в телефоне, где сверху русский текст, а снизу португальский. Поэтому я читаю обе версии одновременно и таким образом изучаю язык, — сказал Нино в интервью на YouTube-канале «Зенита».