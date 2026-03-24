Клопп — о работе со сборной Германии: кто знает, что произойдёт в следующие несколько лет

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, видит ли он себя в будущем на посту главного тренера сборной Германии. С начала 2025 года Клопп занимает должность руководителя футбольного отдела в компании «Ред Булл», которая управляет четырьмя клубами.

«Сейчас я об этом вообще не думаю. Кто знает, что произойдёт в следующие несколько лет. Но никаких планов в этом отношении у меня нет», – приводит слова Клоппа Goal.

Ранее сообщалось, что специалист может возглавить сборную Германии после ЧМ-2026. В данный момент национальную команду тренирует Юлиан Нагельсманн. По информации СМИ, его будущее на посту тренера может оказаться под угрозой, если сборная не покажет достойных результатов на чемпионате мира.

Также сообщалось, что в Red Bull недовольны результатами работы Клоппа на его посту. Однако компания не станет препятствовать его возвращению к тренерской деятельности, если он выразит такое желание.