Гурцкая — о пенальти: Газзаев в СССР падал в 15 метрах от штрафной и кувырками влетал туда

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о пенальти в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Зенитом» махачкалинским «Динамо» (1:0), вспомнив игру бывшего главного тренера ЦСКА и «Динамо» Валерия Газзаева во времена СССР.

— Возможно, мы увидели один из самых печальных пенальти, которые назначались в российском футболе.

— Думаю, не самый печальный. Потому что я ещё застал СССР и видел более печальные моменты, когда падал Валерий Георгиевич Газзаев иногда метрах в 15 от штрафной и потом кувырками влетал туда. Но пенальти, который был в Махачкале, конечно…

— В Петербурге.

— В Петербурге то есть, да, в матче с Махачкалой.

— В Махачкале таких не назначают.

— Посмертно назначают, – сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»