Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Гурцкая — о пенальти: Газзаев в СССР падал в 15 метрах от штрафной и кувырками влетал туда

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о пенальти в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Зенитом» махачкалинским «Динамо» (1:0), вспомнив игру бывшего главного тренера ЦСКА и «Динамо» Валерия Газзаева во времена СССР.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
18 марта 2026, среда. 18:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Дуран – 45+8'    

— Возможно, мы увидели один из самых печальных пенальти, которые назначались в российском футболе.
— Думаю, не самый печальный. Потому что я ещё застал СССР и видел более печальные моменты, когда падал Валерий Георгиевич Газзаев иногда метрах в 15 от штрафной и потом кувырками влетал туда. Но пенальти, который был в Махачкале, конечно…

— В Петербурге.
— В Петербурге то есть, да, в матче с Махачкалой.

— В Махачкале таких не назначают.
— Посмертно назначают, – сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

