Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» может побороться с «Челси» за игрока из АПЛ стоимостью € 116 млн — Football Insider

Комментарии

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» заинтересованы в атакующем полузащитнике «Астон Виллы» Моргане Роджерсе. Клубы готовы побороться за 23-летнего хавбека, несмотря на его цену в £ 100 млн (€ 116 млн), установленную бирмингемской командой. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери считает Роджерса одним из главных футболистов команды, по этой причине клуб сначала попытается продать других игроков.

В нынешнем сезоне Роджерс принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android