Защитник «Зенита» Нино назвал факторы, помогающие ему в изучении русского языка

Бразильский защитник санкт-петербургского «Зенита» Нино ответил, что помогает ему в процессе изучения русского языка.

— Как думаешь, почему русский язык даётся тебе легче, чем остальным иностранцам?

— Не думаю, что он даётся мне просто. Есть несколько факторов, которые способствуют моему обучению. Во-первых, я действительно люблю учиться. Всегда интересовался языками, поэтому мне нравится сидеть дома, учить новые слова, смотреть видео на русском языке и видеть, что я понимаю всё больше и больше. Во-вторых, возможно, это моя личная особенность.

Но меня очень беспокоит, когда не могу полноценно общаться. Поэтому мне не очень приятно, когда я оказываюсь в ресторане или на заправке и не могу выразить словами всё, что хочу. В общем, такие ситуации доставляли мне неудобства. Возможно, другие более спокойны, более уравновешенны в этом плане или не получают столько удовольствия от изучения языков, не знаю. Но мне это не даётся легче. Просто я трачу на это больше времени, в процессе знания становятся лучше, — сказал Нино в интервью на YouTube-канале «Зенита».