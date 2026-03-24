Рио Фердинанд: Неймар умел делать на поле то, чего не могли Месси и Роналду

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказал мнение, что экс-нападающий «Барселоны» Неймар демонстрировал на поле футбольные навыки, которых не было у экс-форварда сине-гранатовых Лионеля Месси и бывшего нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

«Неймар умел делать [на поле] то, чего не мог ни один другой игрок в мире. Я говорю о [Лионеле] Месси и Криштиану Роналду… Неймар умел делать то, чего не мог ни один из них», — приводит слова Фердинанда аккаунт The Touchline на странице в социальной сети X.

С января 2025 года 34-летний Неймар играет за «Сантос». В составе «Барселоны» бразилец выступал с 2013 по 2017 год.

